W Brzezince odbędą się badania sprawnościowe dla dzieci. Pierwsza taka inicjatywa w powiecie oświęcimskim

Oczywiście z testu otrzymamy progi wydolnościowe, progi przemian, strefy pracy tlenowej i beztlenowej.

- Co ważne, rodzice mają w sieci dostęp do wszystkich ewentualnych dysfunkcji u swoich pociech wraz z dostępnymi ćwiczeniami do ich korekty – zachęca Rafał Skrzypek. - Z kolei trenerzy mają możliwości poprawy funkcjonalności zawodnika wraz z oceną, czy praca idzie w dobrym kierunku.