Wakacje dopiero się zaczęły, a na małopolskich drogach zginęły już dwie osoby

Do pierwszego śmiertelnego wypadku doszło w piątek (25 czerwca) około godz. 22.20 w Limanowej na ul. Bronisława Czecha. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem marki BMW potrącił 49-letniego pieszego, który przechodził przez jezdnię w rejonie przejścia dla pieszych. Poszkodowany w wyniku poniesionych obrażeń, pomimo prowadzonej reanimacji zmarł na miejscu zdarzenia.

- 19-letni kierującemu pobrano krew do badań na zawartość alkoholu i środków odurzających. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla zatrzymanych w nowosądeckiej komendzie Policji. Pojazd którym kierował, został zabezpieczony procesowo do czynności z udziałem biegłego. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wspólnie z biegłym z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych pracowali na miejscu zdarzenia by wyjaśnić okoliczności tego tragicznego wypadku. 26 czerwca br. Prokurator Rejonowy w Limanowej przedstawił mu zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i zastosował wobec 19-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w kwocie 10 tysięcy złotych. Śledztwo jest w toku a sprawa będzie miała sądowy finał - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.