Wawrzeńczyce. Wypadek na DK 79 z udziałem trzech pojazdów, w tym ciężarówki. Dwie osoby poszkodowane. Lądował śmigłowiec LPR [ZDJĘCIA]

Zderzenie trzech pojazdów w Wawrzeńczycach pod Krakowem

W wypadku brały udział trzy pojazdy, w tym jeden ciężarowy. Do zderzenia doszło przed godziną 14:00. Na miejscu przez kilka godzin pracowały służby ratunkowe, droga była całkowicie zablokowana. Konieczne było użycie narzędzi hydraulicznych celem ewakuacji poszkodowanego z pojazdu. Następnie przetransportowano go śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Druga z poszkodowanych osób została pod opieką przybyłego na miejsce naziemnego ZRM.