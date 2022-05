Weronika Jasiulewicz z Akademii Badmintona Kraków deblową mistrzynią Adria Youth International 2022 w Chorwacji [ZDJĘCIA]

Polski debel - mimo braku rozstawienia - pokonał kolejno Czeszki Lucię Bednarovą i Julię Rumlovą 21:17, 21:7, Chorwatki Maję Pranić i Teę Rebes 21:15, 21:15, w półfinale Czeszki Elen Absatzovą i Monikę Majerovą 21:19, 21:6, a w finale Czeszkę Annę Kabrtovą i Ukrainkę Ahatę Rishtovską 22:20, 21:19. Wcześniej w singlu Jasiulewicz przegrała z tą ostatnią 17:21 21:16 12:21.

Sukcesem swej podopiecznej pochwalił się Zbigniew Jasiulewicz, trener Akademii Badmintona Kraków. Inna zawodniczka tej ostatniej - Barbara Ślusarz - wygrała jeden mecz w fazie grupowej, co nie wystarczyło do przejścia do kolejnej rundy.