Wianki, sobótki, zabawy - tak Kraków powita lato. Gdzie spędzić najdłuższy dzień roku?

Wianki

Bez fajerwerków i wielkich gwiazd, za to potrwają dwa dni.

„W sobotę 22 czerwca miastem zawładną muzyka i tradycja nocy Kupały, a w niedzielę 23 czerwca spędzimy czas z najbliższymi, aktywnie lub leniwie, w zależności od nastroju. Główną bohaterką będzie Wisła” – zapowiada Krakowskie Biuro Festiwalowe, organizator Wianków.

Krakowskie Wianki nieodłącznie kojarzą się z muzyką i koncertami, nie zabraknie ich także w tym roku. Na wiankowych scenach wystąpią, m.in. Natalia Przybysz, Rubens, grupa Freakin’ Disco, Zalia oraz słoweńska artystka Astrid specjalizująca się w grze na elektronicznej harfie. Fani koncertu o świcie także w tym roku znajdą coś dla siebie.

Nieodłącznym elementem Nocy Kupały są, rzecz jasna, wianki. Jak co roku będzie można upleść swój własny pod okiem ekspertów w kilku lokalizacjach na Plantach. Wszystko po to, by powalczyć o miano najpiękniejszego wianka lub, jak każe tradycja, rzucić go na wodę (w sobotni wieczór na bulwarze Rodła), by popłynął w stronę wybranka serca.