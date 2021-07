Włosienica. Dzięki świadkowi śledczy przerwali przemoc w rodzinie. 37-latek od kilku lat znęcał się nad żoną oraz pięciorgiem dzieci

Po opuszczeniu prokuratury podejrzany w asyście policjantów udał się do miejsca zamieszkania, ale tylko po to, by zabrać swoje rzeczy osobiste. Został poinformowany przez policjantów o miejscach, w których może znaleźć schronie, m.in. o adresach noclegowni. Ponadto mundurowi pouczyli 37-latka, że naruszenie prokuratorskiego nakazu oraz zakazów, może skończyć się osadzeniem w areszcie śledczym.

Za znęcanie w rodzinie grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.