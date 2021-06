Wolbrom. Mieszkańcy przyszli posłuchać Maćka Maleńczuka. Udany koncert. Zobaczcie ZDJĘCIA

NOWE Raport kościoła nt. pedofilii wśród duchownych. „Mamy w tej chwili falę ujawnień”

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 wpłynęło do diecezji oraz zakonów męskich w Polsce 368 zgłoszeń dotyczących wykorzystywania seksualnego osób małoletnich poniżej oraz powyżej 15 roku życia -wynika z reportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, przygotowanego we współpracy z Biurem Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. O przestępstwa seksualne wobec małoletnich, które miały być popełnione w tym czasie, oskarżonych zostało 292 księży oraz zakonników.