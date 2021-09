Wygrana w LOTTO na Jesiennym Festiwalu Teatralnym [ZDJĘCIA]

W komedii Sigariewa, doborowo dobrani, a przy tym dobrze znani z ekranów telewizyjnych aktorzy, w oparach alkoholowych przenieśli widzów w nieco już obco wyglądający świat dzisiejszego, rosyjskiego mieszczucha pracującego na etacie. Można by rzec, że to typowa historia „od zera do milionera”, tyle, że w przewrotnej wersji, bo „od milionera do zera” w której odbijają się jak w soczewce ciemne strony rosyjskiego społeczeństwa. Wygrana w Lotto wydaje się spełnieniem szczęścia, dowodem na istnienie przychylnego losu i wielkodusznego Boga. Dlatego też Helena i Mikołaj (Radosław Pazura i Magdalena Wójcik) zaprosili znajomych Edytę i Anatola (Joanna Kurowska i Andrzej Popiel) oraz samego szefa Mikołaja: „osobę na stanowisku”, „oligarchę” i „oszusta pierwszej klasy” Rudolfa z przemiłą towarzyszką Olgą (Robert Wabich i Edyta Herbuś) właśnie po to, by powiadomić ich o pokaźnej wygranej. Gdy jednak zwycięski kupon znika w niewyjaśnionych okolicznościach, zaczynają się podejrzenia szybko skierowane do gości. Główna para „szczęśliwców” ujęła autentyczną grą ukazującą ich moralne rozterki oraz bezwzględność w egzekwowaniu własnych podejrzeń. Bycie wybrańcami losu okazuje się niełatwe, a wręcz przeciwnie: trudnym do zniesienia koszmarem. Kupon z wygraną zamiast być biletem do szczęścia, niezależnego życia, przepustką do raju, stał się przekleństwem odbierającym harmonię i wewnętrzny spokój nie mówiąc już o „gospodarce kraju, która może też tracić…”.