Wyjątkowe targi States of Mind w Krakowie już 3 października. Motywami przewodnimi slow life, ekologia, spokój i harmonia

States of Mind Festiwal już 3 października. To wydarzenie dla dla pasjonatów slowlife, wielbicieli pięknych rzeczy i dobrego designu, czyli dla każdego z nas

Wolność do stan umysłu. Możliwość wyboru i decydowania o sobie. To głębokie przekonanie, że możesz wszystko. Żyj we własnym tempie. Dostrzegaj więcej.

- czytamy, wchodząc na stronę internetową States of Mind Festiwal. To właśnie to motto przyświeca organizatorom niepowtarzalnych targów. Społeczność States of Mind, to, jak możemy przeczytać, społeczność, która kocha slow life, świadomy balans i równowagę w życiu oraz wzajemnie się w tym inspiruje.

Namiastkę tego podejścia będziemy mogli odczuć już w niedzielę na targach. Nauczymy się na nich nie tylko tego, jak osiągnąć "powolny" stan umysłu i znaleźć równowagę w każdej płaszczyźnie życia, ale też będziemy mogli zaopatrzyć się w przedmioty, które nam w tym pomogą: naturalne kosmetyki, oryginalną biżuterię, dodatki z naturalnych tworzyw, piękne świece sojowe, ubrania z naturalnych materiałów czy olejki eteryczne.