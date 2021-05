Wypadek na autostradzie A4 w Brzesku. Pas ruchu w kierunku Tarnowa nieprzejezdny po zderzeniu dwóch samochodów osobowych

NOWE Kraków. Katastrofalny stan kamienic przy ulicy Grodzkiej. "Problem nieremontowanych zabytków w centrum jest duży"

Droga Królewska, ścisłe centrum, wizytówka miasta, a szpecą ją dwa budynki. Władzom Krakowa to nie przeszkadza? Zabytkowe kamienice przy ulicy Grodzkiej 28 i 30 są w katastrofalnym stanie - tak twierdzi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. I faktycznie, wyglądają jak ruiny. Już rok temu wydano pozwolenie na ich pełny remont, ale... nie został przeprowadzony. Właściciel przekonuje, że przyczyną są przedłużające się procedury administracyjne. Czy to jednak nie wymówka? Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że kamienice były w bardzo złym stanie już kilkanaście lat temu. W 2008 r. nadzór budowlany nakazał współwłaścicielom nieruchomości "opróżnienie z ludzi i mienia budynków" - z uwagi na stan zagrożenia katastrofą budowlaną. A to niejedyne kamienice w ścisłym centrum, które są w katastrofalnym stanie i szpecą Kraków.