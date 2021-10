Wypadek na drodze pod Nowym Sączem wyglądał groźnie

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Kwadrans po godzinie trzynastej w niedzielę, 24 października 2021 r., oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu otrzymał wezwanie pomocy z miejscowości Królowa Górna w gminie Kamionka Wielka. Informujący podawał, że w przydrożnym rowie są dwa rozbite samochody osobowe.

Na miejsce wypadku, który wydarzył się na drodze powiatowej w podsądeckiej miejscowości, skierowane zostały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu. Również dwoma wozami bojowymi ruszyli tam druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowej. Najbliżej do miejsca przykrego zdarzenia na drodze w Królowej Górnej mieli jednak pożarnicy - ochotniczy z miejscowej OSP.

Jak przekazuje oficer dyżurny miejskiej komendy PSP w Nowym Sączu to co strażacy zastali na miejscu zdarzenia wyglądało groźnie, bo dwa auta znajdowały się poza drogą, a jedno z nich volkswagen golf, tkwił przodem w rowie, a tyłem na jezdni i był poważnie uszkodzony. Ku zaskoczeniu, ale i radości, ratowników, żadna z osób podróżujących autami, które wypadły z szosy, nie ucierpiała aż tak dotkliwie, by musiała trafić do szpitala.