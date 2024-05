Wypadek na ul. Sikorskiego w Zatorze. 18-letni kierowca na drodze 781 stracił panowanie nad samochodem. Pojazd dachował. Byli poszkodowani

Wypadek na drodze wojewódzkiej 781 w Zatorze

Do zdarzenia doszło krótko po godz. 19. Samochodem podróżowało pięć osób. Cztery z nich poszkodowane zostały zabrane przez pogotowie do szpitala. Droga została zablokowana. Kierujący pojazdem uprawnienia do kierowania posiadał od miesiąca.

- W trakcie czynności na miejscu zdarzenia policjanci wstępnie ustalili, że 18-letni mieszkaniec Gminy Oświęcim, kierując samochodem marki Skoda stracił panowanie nad pojazdem, a następnie wypadł z jezdni po czym dachował w przydrożnym rowie. Pasażerami pojazdu było czworo nastoletnich mieszkańców gminy Oświęcim, w tym 17 – latek, 16 – latka oraz dwóch 15 – latków o informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Do szpitala Pogotowie Ratunkowe przewiozło kierowcę oraz trzech nieletnich, gdzie pozostali na obserwacji. Małoletnia, która nie doznała żadnych obrażeń ciała została oddana pod opiekę rodziny.