Wypadek w Andrychowie. Na ul. Krakowskiej w ciągu drogi 52 zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Droga zablokowana

Zderzenie trzech samochodów na ul. Krakowskiej w Andrychowie

Na andrychowskim odcinku krajowej "52" doszło do zderzenia trzech samochodów. W wypadku jedna osoba została ranna. Pogotowie zabrało ją do szpitala. Na drodze są utrudnienia w ruchu, które mogą potrwać do dwóch godzin.