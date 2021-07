Wypadek w Gierałtowicach pomiędzy Zatorem z Andrychowem. Pięć osób rannych, po 9-latka przyleciał śmigłowiec [ZDJĘCIA]

NOWE Tu szczepi się najwięcej osób. Sprawdź, która gmina prowadzi w twoim województwie! Prym wiodą nie tylko duże miasta

Loteria szczepionkowa ma nie tylko zachęcić Polaków do szczepienia, ale także gminy do zachęcenia do szczepień swoich mieszkańców. Sprawdziliśmy, które gminy w każdym województwie najlepiej radzą sobie ze szczepieniami. Nie jest prawdą, że miasta wojewódzkie są liderami - w wielu województwach najchętniej szczepią się mieszkańcy mniejszych gmin wiejskich. Zobacz, jak jest u ciebie!