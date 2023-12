Wypadek w Janowicach pod Limanową. Są ranni, a jedna osoba była zakleszczona w pojeździe. Na miejscu LPR. Droga była zablokowana Joanna Mrozek

Dramatyczny wypadek w Janowicach pod Limanową. Zderzył się bus z samochodem osobowym. Do zdarzenia doszło we wtorek 12 grudnia przed godz. 19. Są poważnie ranni, jedna osoba jest zakleszczona w pojeździe. Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni kierujący pojazdem marki Fiat Ducato nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu i doprowadził do zderzenia z samochodem marki BMW. Na miejsce wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga była zablokowana.