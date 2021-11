Wypadek w Tarnowie z udziałem motocyklisty i samochodu osobowego. Jedna osoba trafiła do szpitala

Wypadek na skrzyżowaniu ulic Lwowska i Skowronków

Policyjna akcja "Znicz" trwa

To nie jedyny wypadek, do którego doszło w miniony długi weekend na drogach Tarnowa i regionu. Do poniedziałku rano (2 listopada) podczas akcji „Znicz” tarnowska policja odnotowała 3 wypadki w których 3 osoby zostały ranne. Doszło także do 19 kolizji, a 11 kierowców straciło swoje prawa jazdy, z czego 9 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h.