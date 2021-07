Wypadek w Wadowicach. Na ul. Piłsudskiego w ciągu drogi krajowej 52 samochód osobowy potrącił pieszego na pasach Bogusław Kwiecień

Na przejściu dla pieszych na obwodnicy Wadowic doszło do potrącenia pieszego Małopolskie Drogi Facebook

Dzisiaj, 3 lipca doszło do wypadku na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w Wadowicach. Pieszy został potrącony przez samochód osobowy. W stanie ciężkim został zabrany przez pogotowie ratunkowe do szpitala. Można mówić dzisiaj już o serii wypadków na drogach powiatu wadowickiego. Przed południem doszło do dwóch zdarzeń w Andrychowie.