Wypadek w Wielopolu zablokował wjazd DK 75 do Nowego Sącza. Trzy auta rozbite

Oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dwadzieścia sześć minut przed godzina szesnastą w piątek, 1 października 2021 r., otrzymał informację o zablokowaniu głównego szlaku łączącego to miasto z Krakowem i Tarnowem. W miejscowości Wielopole na drodze krajowej nr 75 w zderzeniu rozbiły się trzy samochody.

Uczestniczce w wypadku na krajówce: volkswagen, toyota i mercedes uniemożliwiały przejazd w obydwu kierunkach, czyli do miasta i z miasta. Do miejsca wypadku najbliżej było z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu. Natychmiast do akcji wyruszyły wiec roty z właśnie tej remizy. Do Wielopola skierowane zostały również zespoły ratownictwa medycznego. Czy któraś z osób jadących autami uczestniczącymi w zderzeniu pozostanie na dłużej w szpitalu jeszcze nie wiadomo.