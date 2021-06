Wypadki i kolizje na drogach powiatu oświęcimskiego. W ciągu kilku godzin doszło do sześciu zdarzeń. Byli ranni [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

NOWE "Auschwitz. Monografia człowieka”. Lektura obowiązkowa dla tych, którzy usiłują zrozumieć, czym był Auschwitz

"Czym człowiek żył w obozie? Co się działo w jego głowie i sercu? O czym marzył? Czego i jak bardzo się bał? Gdzie szukał nadziei? Jakie były jego pragnienia?" - pisze we wstępie dr Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz. "Auschwitz. Monografia człowieka” to pierwsza tak dogłębna próba wczytania się w emocje ludzkie wewnątrz obozu. To lektura obowiązkowa dla tych, którzy usiłują zrozumieć, czym był Auschwitz.