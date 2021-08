Wzmożony ruch na zakopiance od rana. Szykuje się tłoczny weekend na Podhalu [AKTUALIZOWANY RAPORT]

Sytuacja na zakopiance. Zdjęcia z kamer drogowych

9:30; Utrudnienia na trasie Kraków - Zakopane

Tuż po godzinie 9:00 pierwsze, niewielkie utrudnienia na trasie Kraków - Zakopane pojawiają się na zjeździe z węzła zakopiańskiego. Trasa do Skomielnej Białej powinna przebiec bez przeszkód. Tam, na często zakorkowanym rondzie, trzeba będzie odstać swoje. Równie uciążliwe będzie pokonanie trasy do Nowego Targu przez Chabówkę, Rdzawkę i Klikuszową - na tym odcinku kierowcy poruszają się z prędkością ok. 20 km/h. Pokonanie 20-kilometrowego odcinka Skomielna Biała - Nowy Targ zajmuje obecnie ponad godzinę. Podobne utrudnienia napotkają kierowcy przemierzający tę trasę w przeciwnym kierunku. Mocno korkuje się zjazd na Zakopane w Poroninie.

Sytuacja na zakopiance, godzina 9:30 GDDKiA