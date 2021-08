Zabójstwo w Chełmku. Policja zatrzymała 64-letka z powiatu oświęcimskiego. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa, trafił do aresztu

64-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego usłyszał zarzut zabójstwa

W środę, 25 sierpnia, ok. godz. 23 na ul. Tetmajera znaleziony został 30-letni mieszkaniec Chełmka z ranami kłutymi klatki piersiowej. Mimo prób resuscytacji mężczyzna zmarł. Podjęte przez policjantów z oświęcimskiej komendy czynności prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu doprowadziły do zatrzymania podejrzanego.

- Jest nim 64-letni mieszkaniec powiatu oświęcimskiego - potwierdza prokurator Mariusz Słomka, rzecznik oświęcimskiej prokuratury. - Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa - dodaje.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że 30-latek zginął od kilku ciosów zadanych nożem. Trwają jeszcze ustalenia, co do okoliczności zdarzenia. Prokuratura przygotowuje także wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec podejrzanego.

Dziś (27.08.2021) po południu na wniosek Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu sędzia zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec 64 – letniego mieszkańca Chełmka, podejrzanego o zabójstwo.