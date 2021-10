Zderzenie dwóch aut przy rogatkach Nowego Sącza. Ranny mężczyzna w szpitalu Stanisław Śmierciak

Poszkodowany mężczyzna zabrany karetką Pogotowia Ratunkowego do szpitala, a na miejscu wypadku w którym on ucierpiał akcja ratownicza prowadzona przez aż trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej. To smutny bilans zderzenia dwóch osobówek tuż za rogatkami Nowego Sącza w miejscowości Wielopole w gminie Chełmiec.