Zderzenie motocykla z samochodem osobowym w Zakopanem. Ranny motocyklista trafił do szpitala

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w centrum Zakopanego na Alejach 3-Maja. Zderzyły się samochód osobowy z motocyklem. Do wypadku doszło w miejscu wyznaczonym do zawracania na dwujezdniowej drodze.

Nam miejsce wypadku przybyła Państwowa Straż Pożarna z Zakopanego, która zabezpieczyła miejsce wypadku. Zespół Ratownictwa Medycznego z Zakopanego po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku odwiózł go do szpitala celem przeprowadzenia dokładniejszych badań.

Na drodze w miejscu wypadku ruch pojazdów podczas prowadzonej akcji ratunkowej oraz oględzin miejsca wypadku przez policję był utrudniony.