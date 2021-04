Zderzenie osobówki z dostawczakiem w Mszanie Dolnej

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Ul. Orkana w Mszanie Dolnej to miejski odcinek drogi wojewódzkiej nr 968, która łączy Zabrzeż w powiecie nowosądeckim przez Szczawę i Mszanę Dolną w powiecie Limanowskim z Lubniem w powiecie myślenickim. Jest to trasa bardzo ruchliwa, zwłaszcza że stanowi najkrótsze połączenie drogowe pomiędzy Krakowem i Pieninami. Trasa jest górska i pełna zakrętów, a to stanowi wielkie wyzwanie dla kierowców.

Z takimi trudnościami nie poradzili sobie kierowcy samochodów dostawczego i osobowego podczas przemieszczania się ulicą Orkana w Mszanie Dolnej. W efekcie pojazdy te rozbiły się w zderzeniu.

O tym przykrym zdarzeniu drogowym oficer dyżurny Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej został zaalarmowany o godz. 16.30. Do akcji natychmiast skierował stale dyżurujący w Mszanie Dolnej zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Limanowej. Wysłał tam również druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej.