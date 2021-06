ZDMK szuka pracowników do strefy płatnego parkowania. Kuszą "atrakcyjnym wynagrodzeniem"

W czerwcu na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa pojawiło się ogłoszenie o pracę. Urzędnicy szukają pracowników do obsługi strefy płatnego parkowania, a dokładnie do kontroli poboru opłat za postój w SPP. Do pozostałych obowiązków pracowników SPP należy:

weryfikacja sprawności i czystości parkometrów,

współpraca ze służbami mundurowymi takimi jak Straż Miejska czy Policja (w szczególności informowanie o naruszeniu ustawy Prawo o ruchu drogowym - parkowanie poza miejscami do tego wyznaczonymi na obszarze Strefy),

monitoring SSP pod kątem braku oznakowania w obrębie strefy, jak i innych nieprawidłowości oraz informowaniu o nich przełożonych.

Wymaganie, jakie stawia ZDMK kandydatom to wykształcenie m.in. minimum zasadnicze lub średnie, dwuletnie doświadczenie zawodowe, łatwe przyswajanie obsługi urządzeń elektronicznych, czy znajomość przepisów o drogach publicznych, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących Obszaru Płatnego Parkowania.