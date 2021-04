Złe wieści. Przechorowanie COVID-19 nie chroni przed ponownym zakażeniem. Naukowcy alarmują

PLUS Tragiczny dług zdrowotny narasta w Polsce szokująco szybko. Polko, Polaku, zatroszcz się o siebie. Rak nie poczeka na koniec pandemii!

- Już przed pandemią onkologia borykała się z niewystarczającym finansowaniem, deficytem kadry, nierównym dostępem do świadczeń na terenie Polski. W pandemii te zjawiska się skumulowały, a w dodatku pojawiły się całkiem nowe, związane z odkładaniem w czasie zarówno badań, jak i zabiegów, a także tak kluczowych w tej dziedzinie działań profilaktycznych. Część pacjentów – bojąc się zakażenia koronawirusem - unika szpitali i innych placówek medycznych. Zarazem nawet ci, którzy mimo strachu chcieliby się diagnozować i leczyć, natrafiają na potężne bariery systemowe. Narasta przez to zjawisko tzw. długu zdrowotnego: skutki obecnych ograniczeń i narastających przez nie opóźnień w diagnostyce i terapii będziemy odczuwać latami, zaś w wielu wypadkach będą one po prostu tragiczne. Dlatego musimy już teraz szukać metod i narzędzi pozwalających na poprawę skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych – alarmuje JOANNA SZYMAN, prezes Neo Hospital prowadzącego krakowski Szpital na Klinach.