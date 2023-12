Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023: krótkie, firmowe, katolickie. Oficjalne życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Boże Narodzenie to prawdopodobnie najpiękniejszy czas w roku, który spędzamy w gronie najbliższych przyjaciół oraz rodziny. Oprócz kupna prezentów warto pomyśleć o przesłaniu pięknych życzeń bożonarodzeniowych, które dodatkowo umilą świąteczną atmosferę. Poniżej znajdziesz listę najpiękniejszych, oryginalnych, zabawnych oraz krótkich życzeń na Boże Narodzenie!

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji składamy bliskim życzenia świąteczne. Tym, którzy nie zasiądą z nami przy jednym stole, wysyłamy kartki z życzeniami, dzwonimy do nich lub wysyłamy życzenia sms-em. Nie masz pomysłu na fajne, ciepłe życzenia świąteczne z okazji świąt Bożego Narodzenia? Zobaczcie najciekawsze życzenia do wysłania SMS'em lub przez Facebooka. Znajdziecie życzenia bożonarodzeniowe: piękne, firmowe, religijne, tradycyjne oraz krótkie życzenia świąteczne, bożonarodzeniowe SMS.

Świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

pełnych niespodziewanych prezentów.

Świąt dających radość i odpoczynek,

oraz nadzieję na Nowy Rok,

żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego, co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych świąt!

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Ci spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje Ciebie pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia! Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym,

pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia

oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra życzy...

W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...

Stołów pięknie ozdobionych jadłem suto zastawionych

I prezentów z dwa tuziny, niech zazdroszczą Ci z rodziny.

Żadnych sporów, żadnych kłótni i niech nikt nie będzie smutny.

Grunt, to dobre wieść pożycie, a karpiowi daruj życie.

I każdemu przyjaciela, co czasami łzę ociera.

I wszystkiego co Ci trzeba, no i może gwiazdkę z nieba.

Tego wszystkiego naj, najlepszego życzy...

Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty. Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

Radosnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia

W gronie najbliższych osób,

W miłości, radości i ciepłej atmosferze.

Sukcesów w pracy i wytrwałości

w realizacji planów.

Nowy Rok niech przyniesie pełno radosnych chwil

I spełni najskrytsze marzenia.

Czy słyszeliście już najnowszą nowinę?

Chrystus się rodzi! Czas kolęd nadchodzi! Coca cola już ruszyła,

więc i Ty zacznij Świąteczne przygotowania.

Boże Narodzenie to wspaniały czas,

więc usiądźcie wszyscy przy stole,

spędźcie ten radosny czas razem.

A po zjedzonej kolacji, najmłodsi niechaj ruszą pod choinkę,

tam na pewno prezentów bez liku!

Renifer Rudolf grzeje kopyta,

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta.

Wszystkie smutki wnet pójdą w kąt -

serdecznie życzę wesołych świąt. Tysiąc choinek w lesie,

prezentów, ile Mikołaj uniesie,

bałwana ze śniegu, mniej życia w biegu,

oraz tyle radości ile karp ma ości.

Świątecznego nastroju,

miłosnego podboju.

Sexu w łóżeczku,

pieniędzy w woreczku.

Finlandii na stole,

porsche w stodole. Dziś Wigilia, dzień wspaniały, niech wesoły będzie cały.

Już choinka w domu świeci, piękny prezent gdzieś tam leci.

Jeszcze Święta, Nowy Rok, Sylwestrowej nocy moc.

Kolejny rok zawita, miłość w domu niech rozkwita.

Niech się spełnią Twe marzenia - właśnie takie ślę życzenia.

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Ci radości,

aby Tobie się darzyło, z roku na rok lepiej było.

W te święta magiczne - życzenia ślę liczne.

Pachnących jodełek, z ogromem światełek.

Olbrzymich prezentów, od wesołych elfów.

Pod obrusem sianka, a za oknem bałwanka. W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi,

niech Wam jak najlepiej w życiu się powodzi,

zaś w Nowym Roku o każdej godzinie,

niechaj nic co dobre Was w życiu nie minie. Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie,

Niech Cię Aniołek ode mnie uściśnie,

Pod obrusem sianko położy,

prezenty pod choinką ułoży

I serdeczne życzenia ode mnie Ci złoży... Za oknem ciemno, cichutko puszyste ścielą się płatki.

Niech serca się z sercem podzielą jak wigilijnym opłatkiem. Choinki świecącej, gwiazdy błyszczącej.

Pysznej kolacji i sylwestrowej libacji.

Gwiazdora trzeźwego, kaca ogromnego,

wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń. W domach ciepło, świątecznie,

choinka wiruje światłami,

stosy prezentów piętrzą się wokół,

świat wypełniony jest życzeniami.

Wesołych świąt Bożego Narodzenia.

Na Boże Narodzenie życzę Wam szczerze

Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę

Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni

Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei

By spełniło się choć jedno z twoich marzeń

Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń!

Świętego w kominie, prezentów po szyję,

zielonej choinki, prezentów trzy skrzynki,

zimnego szampana i sylwka do rana! Zielone gałązki, a na każdej świeczka,

W stroiku z bibułek stoi choineczka

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy. By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek. Dużo szczęścia, eee... to banalne.

Dużo seksu, aaa... to normalne.

Dużo kasy, yyy.... nie wiem skąd.

Oj po prostu wesołych świąt! Dużo prezentów,

mało w życiu zakrętów!

Dużo bąbelków w szampanie

i kogoś kto Ci zrobi śniadanie!

A na każdym kroku

szczęścia w Nowym Roku! Siedziałam nad rzeczką

bawiłam się beczką

o tobie myślałam

życzeń zapomniałam

lecz potem je sobie przypomniałam:

wszystkiego naj naj najlepszego

z okazji Bożego Narodzenia życzy...

Żebyśmy w nawale "ważnych"

przedświątecznych spraw nie odpowiedzieli,

jak ten smutny Pan w ankiecie, na pytanie:

-Co jest najważniejsze w święta?

-Choinka…

i stale mieli świadomość, czyje to tak naprawdę Święta.

Wigilia to nie jest czas, gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas, gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas, Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole, i MAMY bliskich przy stole.

Spokojnych i zdrowych Świąt! Na Święta Bożego Narodzenia

oraz na nadchodzący Nowy Rok

dużo radości i dobroci od ludzi,

szczęścia rodzinnego

oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego życzy... Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie na niebie

Święty Mikołaj przyjdzie do Ciebie,

razem wspomnicie dawne czasy, popróbujecie Świąteczne frykasy,

potem odleci i skryje Go mrok, lecz Ty się nie martw - wróci za rok. Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.

