1 listopada 2022 - Wszystkich Świętych. Jak wypada w tym roku? Czy jest to dzień wolny od pracy?

W Kościele katolickim uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest ku czci chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Wspomina się nie tylko oficjalnie uznanych świętych beatyfikowanych i kanonizowanych, lecz także wszystkich wiernych zmarłych, którzy w trakcie swojego życia doczesnego dążyli do osiągnięcia świętości.

Litania do Wszystkich Świętych jest jedną z najstarszych tego typu modlitw. Ich wstawiennictwa wzywa się podczas szczególnie ważnych wydarzeń z życia Kościoła. Świętowanie uroczystości rozpoczęto najprawdopodobniej w roku 741. Papież Grzegorz III ufundował wówczas oratorium w bazylice św. Piotra na Watykanie. Z kolei w 935 roku papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada osobną uroczystość Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym Kościele.

Od 1475 roku jest to uroczystość obowiązkowa dla wszystkich wiernych. Oznacza to, że wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej.