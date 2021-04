15 maja pożegnamy maseczki na powietrzu? Które regiony w Małopolsce spełniają już wymagany warunek? PDZ

Według obecnych danych, wskaźnik zachorowań na 100 tys. mieszkańców kształtuje się w naszym kraju na poziomie 21,5. Gdyby jednak miała miejsce regionalizacja, kryterium wskazane przez rząd spełniłyby dziś kilka regionów w Małopolsce.

Wszystko wskazuje na to, że od 15 maja nie będziemy musieli już nosić maseczek na zewnątrz. To długo wyczekiwana przez wszystkich zmiana, zwłaszcza w kontekście nadchodzących ciepłych dni. Entuzjazm podzielają także miłośnicy jazdy na rowerze czy też innych sportów na świeżym powietrzu. Są jednak pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby ta zasada mogła zacząć obowiązywać. Chodzi o liczbę zakażeń na 100 tys. mieszkańców. Sprawdziliśmy, które powiaty w Małopolsce już dzisiaj kwalifikują się do tego, by można w nich chodzić bez maseczki w otwartej przestrzeni publicznej. Jak wypada Kraków? Zobacz w galerii.