30 maja światowa premiera filmu o przyjaźni Romana Polańskiego i Ryszarda Horovitza w Krakowie

"Raz jeszcze raz" - polska komedia sensacyjna już w serwisach VOD. Nostalgiczna podróż do krainy dzieciństwa

Już u progu lata możemy się przenieść na sopocką plażę – a to za sprawą filmu „Raz jeszcze raz”. Ta nowa polska komedia sensacyjna trafiła właśnie do wszystkich serwisów Video On Demand.