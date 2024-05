3,9 promila i wsiadła za kółko. Mieszkanka Andrychowa po pijanemu spowodowała kolizję. Grozi jej więzienie

Policjanci z Andrychowa pojechali do kolizji drogowej

W sobotę (4 maja br.), dyżurny andrychowskiego komisariatu, został poinformowany o kolizji drogowej, do której doszło na ul. Włókniarzy. Skierowani na miejsce policjanci ruchu drogowego ustalili, że kierująca volkswagenem, w trakcie wykonywania manewru cofania najechała na tył zaparkowanego volkswagena golfa. 36-letnia sprawczyni kolizji, jak się okazało była nietrzeźwa, przeprowadzone badanie wykazało, że ma w organizmie 3,9 promila alkoholu.

Kobieta odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, za co grozi jej kara do trzech lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat. Nie uniknie też odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej.