Na program "Senior+" Małopolska otrzyma w tym roku prawie 5,8 mln zł. W Andrychowie podział puli przedstawił wojewoda małopolski. Zdjęcia

Spotkanie w Urzędzie Miasta w Andrychowie

Wojewoda spotkał się z andrychowskimi seniorami i burmistrzem Andrychowa Tomaszem Żakiem w Urzędzie Miasta. Z programu „Senior+” w edycji 2024 gmina Andrychów otrzymała dofinansowanie w wysokości 170 tys. zł na utworzenie Klubu Seniora na 15 miejsc.

Jego powierzchnia ma wynosić prawie 135 m kw. Powstanie w nim m.in. aneks kuchenny wraz z pomieszczeniem socjalnym i służącym do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Zadanie ma zostać zrealizowane do grudnia 2024 r. Jego całkowity koszt to 463 tys. zł. Pozostałą potrzebną kwotę wyłoży gmina.

– Konsultacje społeczne jednoznacznie wskazały na potrzebę utworzenia Klubu Seniora w Andrychowie. Dzięki dofinansowaniu z programu wieloletniego „Senior+” będzie to możliwe – mówi burmistrz Tomasz Żak.