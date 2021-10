7. Cracovia Półmaraton Królewski: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

7. Cracovia Półmaraton Królewski - trasa

START godz. 10:30: Lema – Al. Pokoju (jezdnia południowa) – Ofiar Dąbia – Stoczniowców – Portowa – Dekerta – Herlinga-Grudzińskiego (prawy pas jezdni w kierunku Ronda Grzegórzeckiego) – łącznica do ul. Zabłocie – Zabłocie – Nadwiślańska – Brodzińskiego – Staromostowa – Bulwar Podolski (pod Mostem Piłsudskiego) – Rollego – Ludwinowska – Konopnickiej – tunel pod Rondem Grunwaldzkim – Konopnickiej – Most Dębnicki (poza skrajnym zachodnim pasem w kierunku Ronda Grunwaldzkiego) – Al. Krasińskiego (jezdnia zachodnia bez bus-pasa) – Al. 3 Maja (deptak) – nawrót przed ul. Chodowieckiego – Al. 3 Maja (jezdnia) – Al. Krasińskiego (jezdnia wschodnia) – Zwierzyniecka – Powiśle – Podzamcze – Planty wzdłuż ul. Straszewskiego – przecięcie ul. Franciszkańskiej – Wiślna – Rynek Główny – Grodzka – przecięcie ul. Dominikańskiej – Grodzka – Bernardyńska – Bulwary Wiślane – Miedziana – Ofiar Dąbia – Al. Pokoju (jezdnia południowa) – przecięcie torowiska tramwajowego na przełączce za pętlą Dąbie – Al. Pokoju (jezdnia północna) – Lema – TAURON Arena Kraków – META (zakończenie biegu ok. 13:30/14:00).