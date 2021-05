Akcja NFZ. Mamo! Mamo! Mammobus! Bezpłatna mammografia dla Małopolanek

Nowotwór piersi nie musi być wyrokiem, kluczem do zwycięstwa jest jednak jego wczesne wykrycie. Pomaga w tym profilaktyczna mammografia. Do skorzystania z bezpłatnych, przesiewowych badań piersi na pokładzie mobilnych gabinetów zachęca Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w ramach kampanii społecznej „Mamo! Mamo! Mammobus!”

- Dzień Matki to świetna okazja, by przekonać wszystkie bliskie nam panie – mamy, babcie, ciocie – do wizyty na pokładzie mammobusu – mówi Justyna Czekaj, kierownik Zespołu Profilaktyki Zdrowotnej w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.

– Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele z nas profilaktykę odłożyło „na później”, a nowotwór nie poczeka. Diagnostyka w mammobusach odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. Badania są bezpieczne, nieinwazyjne i dają szansę na wykrycie niepokojących zmian na pierwszych etapach ich rozwoju – wskazuje.