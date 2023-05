Akcja Teddy Bear Game znów na stadionie Cracovii

Meczem, w którym ma się rozegrać akcja wybrano ten najbliższy z 32. kolejki ekstraklasy. Będzie to przedostatnie domowe spotkanie „Pasów” w tym sezonie. Z ostatnim meczem (tym z Wisłą Płock) byłby problem ponieważ spotkania rozgrywane są o jednej porze z racji ostatniej kolejki sezonu i chodzi o to, by trwały możliwie tyle samo, a pluszaki na murawie zakłóciłyby ten układ. W momencie zdobycia pierwszego gola przez zawodników Cracovii kibice proszeni są o rzucenie maskotek na płytę boiska. Gdyby bramka dla gospodarzy nie padła, wtedy pluszaki poleca na murawę po spotkaniu.

Maskotki trafią do chorych dzieci w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz do domów dziecka. Kibice proszeni są o przyniesienie maskotek nowych, w foliowych workach. Chodzi o to, by nie zabrudziły się, trafiają bowiem do szpitala, do odpowiednich warunków sanitarnych.