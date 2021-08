Ale pyton! Przy autach w Krakowie krążył półtorametrowy wąż!

- Gdy dojechaliśmy na miejsce, czyli ok. 21.20 okazało się, że mamy do czynienia z pytonem królewskim, który leniwie zmierza w stronę bloku. Ten mało zrywny sposób bycia w sumie był nam na rękę, bo dzięki temu bez problemu zabezpieczyliśmy go przed dostępem osób postronnych - relacjonują strażnicy miejscy.

Następnie zadzwonili do pobliskiego sklepu zoologicznego w nadziei, że ,,królewski gad” może pochodzić stamtąd.

- Niestety trop był zły, ale za to pracownik bardzo dobry. Wziął bowiem węża do sklepu i obiecał, że się nim zajmie do czasu odbioru przez powiadomionych o zdarzeniu specjalistów - dodają strażnicy.