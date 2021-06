Alwernia. Na "serpentynach" rozszczelniła się cysterna z kwasem fosforowym. Droga zablokowana. Trwa akcja ratunkowa

Aktualizacja (godz. 20). Na miejscu są już strażacy. Wyciek kwasu fosforowego jest niewielki. Nie doszło tam do wypadku, a prawdopodobnie awarii samej cysterny. Akcja trwa nadal.

Kwas fosforowy stosowany jest głównie do wyrobu nawozów sztucznych, w przemyśle spożywczym jako dodatek do napojów gazowanych (regulator kwasowości). Jest także składnikiem fosolu - odrdzewiacza do stali.