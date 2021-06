Alwernia. Awaria cysterny z kwasem fosforowym. Wyciek na serpentynach. Strażacy podczas akcji potrącili motocyklistę Sławomir Bromboszcz

W Alwerni (pow. chrzanowski) na drodze w kierunku Grojca na tzw. serpentynach doszło w środę (23 czerwca) do awarii cysterny przewożącej kwas fosforowy. Podczas zabezpieczenia drogi doszło do nieszczęśliwego wypadku. Strażacy potrącili motocyklistę. Mężczyzna został zabrany do szpitala.