ANGIELSKI Matura 2021 na poziomie podstawowym. Mamy arkusz i odpowiedzi z matury z j. angielskiego!

Matura 2021 - angielski podstawowy. Mamy ARKUSZE i ODPOWIEDZI

Maturzysta komentuje, że matura z angielskiego na poziomie podstawowym to taki egzamin, który każdy uczeń spodziewa się zdać w okolicach 90-100 procent punktów. - Bo tej matury nie da się źle napisać. Z takim przygotowaniem, jakie mamy w szkole i w sytuacji, gdy angielski jest teraz potrzebny wszędzie, czy to przy wyjeździe za granicę, czy to w życiu codziennym do obsługi jakiegoś urządzenia. Język angielski jest wszędzie rozpowszechniony i każdy go zna co najmniej na te 90 procent – tłumaczy Szymon Macnar.

W tym materiale po godz. 14 znajdziecie arkusz egzaminacyjny CKE i proponowane odpowiedzi.

Matura z j. angielskiego: warto powtórzyć sobie konstrukcje czasów

Maturzyści relacjonują nam, że „słuchanka” (tekst, którego słuchali) opowiadała sytuację ze sklepu z motocyklami, w którym zjawił się klient w ubrudzonych spodniach i koszulce. Sprzedawca podszedł do niego, zaoferował pomoc i na koniec sprzedał drogi motocykl - a klient, który w innych sklepach był ignorowany, okazał się słynnym muzykiem rockowym. Tu maturzyści mieli wychwycić z tekstu, czy sprzedawca zignorował klienta, sprzedał mu coś, czy zmienił nastawienie wobec niego.