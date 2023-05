Angielski matura rozszerzony 2023. Co pojawiło się na egzaminie? [ARKUSZ CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI] 9.05.23

Zakończyła się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w arkuszu? Jakie zadania i zagadnienia zwróciły uwagę uczniów? - Bywały łatwiejsze matury, łatwiejsze wcześniejsze arkusze. Wydaje mi się, że było tym razem sporo pułapek, zwłaszcza w drugim i trzecim zadaniu. Trzeba było bardzo uważnie wsłuchać się w „słuchanki” - relacjonował krakowski maturzysta. O godz. 14 opublikujemy arkusz wraz z zadaniami.

Matura z angielskiego - poziom rozszerzony. Jak poradzili sobie uczniowie?

Egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w całej Polsce we wtorek zdawało: w formule 2015 - 74,4 tys. tegorocznych absolwentów

w formule 2023 - ponad 121,3 tys. tegorocznych absolwentów. W obu formułach egzamin trwał 150 minut. Zdający niezależnie od formuły zgodnie oceniają, że ta matura była trudna. Od maturzystów z VI LO w Krakowie słyszymy, że praktycznie wszyscy wykorzystywali do końca czas przeznaczony na pisanie egzaminu, właściwie nie dało się go napisać dużo szybciej i np. wyjść pół godziny wcześniej. Co ciekawe, od wychodzących z egzaminu w technikum (formuła 2015) i liceum (formuła 2023) usłyszeliśmy o niektórych takich samych zadaniach w ich arkuszach egzaminacyjnych. Dotyczyło to np. tematu rozprawki (jednym z zadań, z którymi mierzą się zdający, jest napisanie rozprawki lub artykułu). Młodzi ludzie na maturze zarówno według starych, jak i według nowych zasad mieli odnieść się do tego, że coraz więcej znanych ludzi, popularnych osób bierze udział w reklamach. A dokładniej – należało opisać wady i zalety tego zjawiska, w rozprawce wyrażającej opinię za i przeciw

Również jedna ze „słuchanek” - czyli odtwarzanych nagrań, które są podstawą zadań ze słuchania - zarówno w technikach i liceach zawierała pięć wypowiedzi osób, które zajmują się inspekcją hoteli i restauracji.

Matura 2023: "Bywały łatwiejsze matury"

- Nie jestem z angielskiego jakimś wybitnym uczniem, nie mam za bardzo predyspozycji językowych, dlatego ta matura sprawiła mi pewną trudność. Ale podszedłem do egzaminu rozszerzonego z angielskiego, bo jednak mój poziom wykracza nad podstawę i chciałem spróbować, nawet z czystej ciekawości, jak mi pójdzie - mówił nam po wyjściu z egzaminu Michał Wawrzeń, absolwent Technikum Łączności w Krakowie (klasa informatyczna). Ocenił też: - Bywały łatwiejsze matury, łatwiejsze wcześniejsze arkusze. Wydaje mi się, że było tym razem sporo pułapek, zwłaszcza w drugim i trzecim zadaniu. Trzeba było bardzo uważnie wsłuchać się w „słuchanki” - relacjonował krakowski maturzysta.

Jeśli chodzi o „słuchankę” dotyczącą inspektorów kontrolujących hotele, Michał przekazuje, że trzeba było przyporządkować zdania - o czym mówi dana osoba. - To zadanie sprawiło mi chyba najwięcej trudności. Bo w zasadzie każda osoba mówiła o wszystkim po trochu, tylko ważne były jakieś kluczowe słowa - wyjaśnia krakowski maturzysta. Absolwent Technikum Łączności zapamiętał także np. trzecie zadanie. Był w nim tekst o panu, który próbował się uczyć gotować. Zaczął - zgodnie z sugestią swojego taty - od upieczenia mrożonej pizzy. - Pizza przy wyjmowaniu mu spadła, coś się spaliło. I później, pod wpływem jakiejś opinii, chciał uczestniczyć w kursie gotowania. I to był jeden cały tekst, do którego było bodajże pięć pytań i odpowiedzi A-B-C-D - relacjonował nam Michał Wawrzeń. Maturzysta opowiedział nam też, co napisał w swojej rozprawce o udziale znanych osób w reklamach. - Przedstawiłem dwie zalety i dwie wady. Jedna zaleta to poszerzenie grona fanów danej osoby, a więc to, że staje się ona bardziej rozpoznawalna, a druga sprawa – że reklama może być skuteczniejsza dzięki tej rozpoznawalności danej osoby. A wada to zmiana u takiej osoby priorytetów, tak że wspierający, fani zejdą na dalszy plan w obliczu benefitów, korzyści płynących z uczestnictwa w takiej reklamy i zmienia to z kolei opinię o takiej osobie. Napisałem też, że jeśli taka osoba nie przemyśli swojego udziału w reklamie, bardziej liczą się dla niej korzyści z występowania w niej, to taka reklama może budzić zażenowanie - mówi Michał.

Na maturze w technikum pojawiło się też m.in. zastosowanie czasowników frazowych, użycie odpowiednich czasów, zadanie ze słowotwórstwa.

- Uzupełniłem każdą lukę, ale na pewno nie będzie to egzamin zdany „na maksa” - podsumowuje Michał Wawrzeń, który myśli o studiowaniu informatyki na AGH. W rekrutacji na studia będą mu się liczyły dwa inne egzaminy na poziomie rozszerzonym, które są jeszcze przed nim: z matematyki i z informatyki. Ewa Jabłońska z krakowskiego VI LO mówiła nam tuż po egzaminie, że widzi dużą różnicę między zadaniami z poprzednich lat a tegoroczną maturą z angielskiego na poziomie rozszerzonym w liceach. - Akurat wczoraj znalazłam test w internecie i rozwiązywałam wcześniejsze arkusze. Poziom zadań był na naszej maturze nieco wyższy. Na przykład pojawiło się dzisiaj zadanie, w którym trzeba było słuchać i wypisać informacje, które słyszeliśmy do podanego tekstu. A na maturze po gimnazjum, w formule 2015 takich zadań nie znalazłam. To zadanie było dość trudne - oceniła Ewa.

Matura 2023: Ta matura była trudna

Maturzystka opowiedziała nam, że to zadanie skupiało się na technikach oszukiwania odbiorcy podczas robienia reklam jedzenia. - I trzeba było wypisać, jakie są te strategie - że np. jedzenie zastępuje się jakimiś syntetycznymi substancjami, że np. zamiast mleka stosuje się biały klej przy przygotowaniu płatków śniadaniowych. Wydaje mi się, że w starej formule nie było takiego zdania, żeby słuchać i wpisywać, tamta formuła skupiała się na samym zaznaczeniu odpowiedzi, a nie tworzeniu odpowiedzi na podstawie słuchania. To jest nowość - wyjaśnia Ewa Jabłońska. Jak dodaje, było też więcej podpunktów w zadaniach dotyczących „słuchanek” i tekstów do czytania.

- Ta matura była trudna. Odpowiedziałam na wszystkie pytania, ale z czasem był problem i drugi raz nie zdążyłam przejrzeć wszystkich zadań. Wyszłam minutę przed zakończeniem egzaminu. Ale liczą na powyżej 90 proc. punktów z tego egzaminu, bo uważnie zaznaczałam, bardzo się przyłożyłam, myślę, że będzie dobrze - kwituje Ewa Jabłońska, dla której wynik z rozszerzenia z angielskiego będzie będzie kluczowy w rekrutacji na wymarzone studia - fizjoterapię na UJ.

Matura z języka angielskiego 2023 w nowej formule. Poziom rozszerzony

Egzamin dojrzałości z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie według podstawy programowej. W przypadku języków obcych nowożytnych ograniczono zakres środków gramatycznych oraz obniżono ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych.

Zadania egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym. To pojawi się na maturze z j. angielskiego

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym składa się z części testowej oraz wypracowania. W teście znajdą się:

3-4 zadania - rozumienie ze słuchu,

3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych,

2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych). Natomiast wypracowanie na podany temat powinno być nie krótsze niż 200-250 słów. Za zadania zamknięte można uzyskać 47 punktów, a za otwarte 13 punktów, co łącznie daje 60 punktów. Na napisanie matury uczniowie mają 150 minut. To, jak wyglądają arkusze można sprawdzić klikając w link: pokazowe arkusze egzaminacyjne. Ponadto w informatorze maturalnym można sprawdzić szczegółowe wymagania, zasady oceniania oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Przykładowe zadania egzaminacyjne:

Ogłoszenie wyników matury z języka angielskiego już w lipcu

Ogłoszenie wyników matur na stronie OKE w systemie ZIU nastąpi w piątek 7 lipca 2023 roku.

