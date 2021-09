Arena Jaskółka Tarnów dopiero w listopadzie ma gościć wydarzenia sportowe i kulturalne. Co z występem kabaretów planowanym na październik?

FLESZ - Sklepowy patriotyzm, to polska specjalność

Polska Noc Kabaretowa to duże widowisko, podczas którego występują gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. W Arenie Jaskółka Tarnów 23 października mieli się zaprezentować Igor Kwiatkowski, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Smile, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Nowaki i Kabaret K2. Termin imprezy zbliża się wielkimi krokami, ale tarnowski obiekt, w którym ma się odbyć, nie jest jeszcze dostosowany do tego typu wydarzeń. Arena Jaskółka, po tym jak przekształcono ją w szpital tymczasowy musi przechodzić obecnie wiele zabiegów, aby powróciła do dawnego wyglądu.