Atak maczetą w gminie Korzenna. Dwóch sprawców pobicia trafiło do aresztu

- Ponadto odpowie również za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz po cofnięciu uprawnień do kierowania i za niezatrzymanie się do kontroli drogowej - dodaje.

Obszerny materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie pozwolił na przedstawienie 34-latkowi oraz jego 39-letniemu kompanowi zarzutów pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania uszczerbku na zdrowiu z pobudek chuligańskich, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Jak informuje Aneta Izworska, dla 39-latka kara może być wyższa, ponieważ działał w warunkach recydywy.

Sądeccy policjanci zwrócili się do prokuratury, a ta do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Wczoraj (25 sierpnia) sąd przychylił się do tego wniosku i jego decyzją mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą za kratkami w oczekiwaniu na wyrok. Postępowanie pozostaje w toku, a funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, we współpracy z nadzorującą sprawę sądecką prokuraturą, prowadzą dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.