Berest. Zderzenie smochodów zablokowało trasię Grybów - Krynica-Zdrój

DK 75. Wypadek autobusu komunikacji miejskiej w Nowym Sączu

Na al. Piłsudskiego w Nowym Sączu, a to miejski odcinek drogi krajowej nr 75, prowadzącej do przejścia granicznego na Słowację Muszynka / Kurov i do Krynicy-Zdroju, osobowy peugeot z numerami rejestracyjnymi Nowego Sącza (KN) zderzył się autobusem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu...