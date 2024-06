Betonowy koszmar w Kuźnicach - “Inwestycja jest przeskalowana”

Inwestycja za ponad 20 mln zł w zakopiańskich Kuźnicach dobiega już końca. Centrum przesiadkowe zostało zlokalizowane pod ziemią, a powyżej stworzono plac dla turystów, który niemal w całości wybrukowano granitową kostką.

Taka inwestycja nie spodoba się miłośnikom przyrody, czyli tym, którzy do Zakopanego przyjechali, aby nacieszyć oczy pięknem przyrody Tatrzańskiego Parku Narodowego. - Wygląda to koszmarnie. Tyle betonu i to przy samym wejściu na szlaki - mówi Joanna z Warszawy, która razem z mężem i dwójką dzieci wybiera się z Kuźnic do Murowańca.

“Postaramy się upiększyć, żeby nie straszył”

Nowy burmistrz Zakopanego informuje, że inwestycja jest już na ukończeniu i jeszcze przed wakacjami ma być otwarcie. - Otwarcie planujemy najszybciej, jak to jest możliwe. Chcemy to zrobić już na sezon letni, żeby te busy mogły tam dojeżdżać. Niewiele tam zostało już do zrobienia. To są ostatnie szlify tej inwestycji. Podem odbiory i możemy ruszać. Nie chcę jeszcze podawać dokładnej daty, ale chcemy otworzyć to miejsce nim rozpocznie się ten intensywny czas sezonu letniego - zapowiada Łukasz Filipowicz.