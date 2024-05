Bez prądu w małopolskim. Gdzie 29.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim (29.05)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew małopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w małopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (29.05 5:04) nie ma prądu w małopolskim?

Nowy Sącz w Nowym Sączu ulice: Józefa Bema, Wrześniowska, Agaty Konstanty nr. 29, Radziecka nr.6, Wincentego Pola od skrzyżowania z ulicą Agaty Konstanty do okolic numeru 29, Barbackiego od skrzyżowania z Agaty Konstanty do okolic numeru 79 wraz z przyległymi.

29.05 od godz. 5:00 do 7:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Tokarzewskiego, Deszczowa, Szymańskiego

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ulica Drewniana 6

3.06 od godz. 13:00 do 19:00 Kraków ul. Olimpijska od nr 4 do nr 10, ul. Chodowieckiego 22

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kraków ul. Prądzyńskiego 1, al 29 Listopada 69

4.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Moczydło, Perłowa 1, 2.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu ulice: Botaniczna, Falkowska od skrzyżowania z Botaniczną do okolic numeru 51, Wieniawy Długoszewskiego numer 123 wraz z okolicznymi.

29.05 od godz. 9:00 do 11:00 w Nowym Sączu ulica Falkowska numery: nr 26, 28, 30, 43, budynki zasilane za złącza kablowego 18216 i okoliczne.

29.05 od godz. 9:00 do 16:00 w Nowym Sączu, ul. Podmłynie wraz z przyległymi

3.06 od godz. 7:00 do 13:00 W Nowym Sączu ulice: Dmowskiego numery: 12, 14, 16, 16A, 45, Chełmiecka numery: 8, 29, 31, Rozwadowskiego numer 28, Krakowska numery 38, 40, Miła numer 11, Opłotki cała ulica i okolice.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowościach: Łazy Biegonickie, przysiółkek Gaj i okolice, Nowy Sącz, ul. Gospodarska, od strony Łazów Biegonickich

7.06 od godz. 8:00 do 13:00

w Nowym Sączy ulica Halna, w Mystkowie przysiółki: Jamniczka, Zabrzezina, w Kunowie budynki od granicy z Mystkowem wzdłuż drogi po obydwu stronach do okolic numeru 113.

10.06 od godz. 8:00 do 11:00 w Nowym Sączu, cześć ulicy Lwowskiej od strony Piątkowej, okolice firmy Autogum, część ulic Halnej i Ziołowej od strony ulicy Lwowskiej i od strony ulicy Obłazy, ulica Obłazy budynki numer 40, 71, 81 i okoliczne oraz w miejscowości Mystków osiedle Podmystków i okolice.

10.06 od godz. 11:00 do 14:00 w Nowym Sączu ulica Osiedlowa budynek numer 27 i okoliczne.

12.06 od godz. 7:00 do 12:00 w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery: 156C, 156D, 158C, 158D, 158E i okolice.

18.06 od godz. 7:00 do 12:00 powiat bocheński Sutków - od strony Radgoszczy

29.05 od godz. 7:00 do 15:00

Bochnia ulice : Zalesie Dolne , Dąbrowskiego , Czyżewicza , Widok , Sienkiewicza , Węgierska , Sądecka - Restauracja Widok

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość Bochnia ulice : Zalesie Dolne , Dąbrowskiego , Czyżewicza , Widok , Sienkiewicza , Węgierska , Sądecka - Restauracja Widok 29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bochnia ulice: Krzęczków , Ogrodowa

3.06 od godz. 8:00 do 11:00 Chełm wieś , budynki od stacji transformatorowej do Kościoła i dalej wzdłuż drogi do cmentarza parafialnego

3.06 od godz. 11:30 do 14:00 powiat brzeski MIEJSCOWOŚCI JASIEŃ CZĘŚĆ ULIC ZIELNA, WIŚNICKA, FLORIAŃSKA

31.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat chrzanowski Wolbrom ul Wyzwolenia

29.05 od godz. 7:00 do 14:00 Dulowa ul. Krakowska dz. nr 831

29.05 od godz. 7:00 do 16:00

Libiąż ulice: Barbary, Obieżowa 2, Brzozowa, Górna,

3.06 od godz. 8:00 do 12:00 Poręba Żegoty ul. Belwender, Irysowa, Anielic, Sienna, Saska, Przy Galerii, Kasztelańska, Szembeków, Pod Dębami, Za Dworem, Św. Marcina, Szwaby, Krucza, Brodła cała miejscowość

3.06 od godz. 8:00 do 10:00 Trzebinia ulice: Wyspiańskiego, Reja, Długa

3.06 od godz. 12:30 do 14:00 Poręba Żegoty Ul: Belwender, Irysowa, Anielic, Sienna, Saska, Przy Galerii, Kasztelańska, Szembeków, Pod Dębami, Za Dworem, Św. Marcina, Szwaby, Krucza,

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ryczówek ul. Rodacka; Wodąca; Laski do numeru 7a

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Poręba Żegoty ul. Belwender, Irysowa, Anielic, Sienna, Saska, Przy Galerii, Kasztelańska, Szembeków, Pod Dębami, Za Dworem, Św. Marcina, Szwaby, Krucza, Brodła cała miejscowość

5.06 od godz. 8:00 do 10:00

Brodła W rejonie ulic: Św. Floriana. Św. Franciszka, Miłosza

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Brodła W rejonie ulic: Św. Floriana. Św. Franciszka, Miłosza

7.06 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Pilcza Żelichowska - od strony Olesna

29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Pilcza Żelichowska - od strony Olesna.

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gorlicki w Gorlicach ulica Kościuszki numer 125 i okoliczne.

3.06 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Stróżna, od okolic Remizy OSP w kierunku Bobowej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

3.06 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowościach: Bobowa ulice: Półanki i Akacjowa od strony Stróżnej, Stróżna, osiedla: Półanki, Zadziele, Kącina i okolice oraz Siedliska od strony Stróżnej

3.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Stróżna, od okolic Remizy OSP w kierunku Bobowej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

3.06 od godz. 13:30 do 14:30 w Gorlicach ulica Blich od numeru 26 w kierunku Ropica Polska do końca ulicy wraz z okolicznymi.

4.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Stróżna, od granicy z Szalowa w kierunku szkoły i osiedla Kącina oraz Szalowa, od strony Stróżnej, osiedla Osicze

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Bobowa, ulice: Grochowska, Krótka, Jasna i Zielona od strony Grochowskiej, Akacjowa, Półanki, Świętego Krzyża i 3-go Maja od strony Półanki wraz z przyległymi

6.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Ropa: od strony Szymbarku kierunek stacja Orlen, kierunek Grybów do nr 218, 1238 kierunek centrum do nr 1, 230, 224 i kierunek Kościół do numeru 990, 765, od Orlenu kierunek Kustra do nr 187, 897 i okoliczne.

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat krakowski Zabierzów ul: Śląska-koło stacji paliw, Mostowa, Spokojna, Poziomkowa koło stacji paliw, Stacja Paliw-SUPRA oraz okolice w/w ulic

29.05 od godz. 8:00 do 12:00

Zalas Ul: Kopalniana, Bukowa, Tataruchy

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Michałowice ul. Smolna, Rzemieślnicza, Cichy Kącik, Krakowska

29.05 od godz. 8:00 do 16:00 Wilczkowice ul. Krakowska, Wola Więcławska ul. Krakowska, Zerwana ul. Krakowska, Zbożowa

29.05 od godz. 8:00 do 16:00 Michałowice ul. Smolna, Lipowiec, Wilczkowice ul. Smolna, Jaworowa

29.05 od godz. 8:00 do 16:00

Brzezie ul. Łąkowa 28

29.05 od godz. 10:00 do 17:00 Mogilany ulica Klonowa, Górska, Leśna, Akacjowa, Hydrofornia, Krótka 1 do 3, 5, Jaworowa 5, 8, 10, 12, 52, Świątnicka 21 do 60, 62, 68, 70, 72; Działy 1 do 12, 17; Cegielniana, Brzozowa

3.06 od godz. 8:00 do 10:00 Więcławice Stare ul. Mieszczańska, Jakuba, Dworska

3.06 od godz. 8:00 do 11:00 Masłomiąca ul. Willowa, Klonowa

3.06 od godz. 8:00 do 12:00 Tenczynek w rejonie ulic: Zielona, Na Grobli, Dulowska, Staszica, Ogródkowa, Podzamcze, Krzeszowice ul Zielona

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 Rączna nr domów: 389, 674, 722 oraz budynki w budowie w okolicy w/w adresów

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 Mogilany ulica Działy 1,6 do 12,17; Brzozowa 2a, 2, 4, 6, 8;

Jaworowa 5, 8, 10, 12, 52; Klonowa 11; Akacjowa

3.06 od godz. 10:00 do 15:00

Michałowice ul. Sportowa, Krakowska po lewej stronie kier. Kraków

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Bolechowice ul. Jurajska od ul. Nad Potokiem w kierunku Zabierzowa, Wąska, Kościelna, Szkolna, Winnica, Ogrodowa, Górska 4,6,8,10

4.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kamień ul: Piaski, Akacjowa, Złote Piaski, Źródlana, Kwiatowa 1 oraz okolice w/w ulic

4.06 od godz. 8:00 do 14:00

Maciejowice 61, Łuczyce ul. Krucza, Kosynierów, Spokojna, Sowia, Na Wzgórzu, Nad Stacją,

4.06 od godz. 9:00 do 16:00 Zalas ul. Mądrzyka Podlas, Leśna, Na Skotnicę, Porfirowa - Rogatka

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kocmyrzów ul. Centralna Sportowa, Jesionowa, Cicha, Jaśminowa.

6.06 od godz. 8:00 do 11:00 Michałowice ulica Smolna, Rzemieślnicza, Cichy Kącik, Krakowska

6.06 od godz. 8:00 do 16:00 Wilczkowice ul. Krakowska, Wola Więcławska ul. Krakowska, Zerwana ul. Krakowska, Zbożowa.

6.06 od godz. 8:00 do 16:00

Michałowice ulica Smolna, Lipowiec, Wilczkowice ulica Smolna, Jaworowa

6.06 od godz. 8:00 do 16:00 Kocmyrzów ul. Clebowa, Sportowa, piekarnia EKLER

6.06 od godz. 11:30 do 13:30 Maciejowice ul Bartosza Głowackiego

7.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00 Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00

powiat limanowski w miejscowości Kamienica, osiedla: Niwa, Łaziska, Zawiersze, Zagródki i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.05 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowości Młynne osiedla: Bania, Gwizdówka, Jeziora, Zadzielec i okolice.

29.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Kamienica, osiedla: Niwa, Łaziska, Zawiersze, Zagródki i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

29.05 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Laskowa osiedla: Danielówka, Jelonkówka i okoliczne.

29.05 od godz. 15:00 do 19:00 w miejscowości Dobra, osiedla: Do Lacha, Lochy, Do Sendyka, Kowalówka, Pająkówka i okolice

3.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Mszana Górna, osiedla: Sołtysy, Zagórki i okolice

3.06 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Wilkowisko, budynki położone pomiędzy osiedlami: Podlesie, Górki

3.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Dobra, osiedla: Do Lacha, Lochy, Kowalówka i okolice

3.06 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowościach: Stara Wieś, od strony ulicy Wiejskiej, Żwirki i Wigury oraz w Limanowej, ulice: Wiejska, Żwirki i Wigury od strony Starej Wsi

3.06 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Stara Wieś, osiedle Wola i okolice

3.06 od godz. 15:00 do 17:00 na granicy miejscowości: Dobra, Gruszowiec, osiedla: Do Łukaszki, Pod Groń, Do Galasa, Pod Góry i okolice

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 na granicy miejscowości: Jaworzna, Strzeszyce, osiedla: Piegżówka, Karczówki i okolice

4.06 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowościach: Stara Wieś, od ulicy Wiejskiej, Żwirki i Wigury w kierunku Siekierczyny oraz w Limanowej, ulice: Wiejska, Żwirki i Wigury od strony Starej Wsi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

5.06 od godz. 7:00 do 8:30 w miejscowości Sadek, osiedle Sadówki i okolice

5.06 od godz. 8:00 do 15:00 na granicy miejscowości: Stara Wieś, Siekierczyna, osiedla: Zarębki, Majerz, Na Brzegu i okolice

5.06 od godz. 8:30 do 17:00 w części miejscowości Jaworzna, osiedla: , Chumowo, Brzezie, Łazy, Zapotocze, i okolice

5.06 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Jaworzna, osiedla: Zapotocze, Podołki, Zalkówka, Padół, Kurdzielówka, i okolice

5.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach: Stara Wieś, od ulicy Wiejskiej, Żwirki i Wigury w kierunku Siekierczyny oraz w Limanowej, ulice: Wiejska, Żwirki i Wigury od strony Starej Wsi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

5.06 od godz. 16:00 do 18:00 w części miejscowości Rupniów, osiedle Kłach i okolice

6.06 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Kamionka Mała osiedla: Klinówka, Górczyna, Mulowiec, Figlówka, Podlas, Dębina i okolice.

6.06 od godz. 9:00 do 14:30 w części miejscowości Słopnice, osiedla: Czajnówka, Dwór, Markówka, Dworskie, i okoliczne

7.06 od godz. 8:00 do 17:00 w części miejscowości Świdnik, Owieczka, część osiedle Równia, Stacja Benzynowa, sklep Delikatesy, i okolice

10.06 od godz. 7:30 do 12:30 powiat miechowski Imbramowice Parcela.

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat myślenicki w miejscowości Skomielna Biała- okolice: Stacji Paliw Orlen, Wulkanizacji

29.05 od godz. 8:00 do 10:00 Polanka kierunek Krzyszkowice, Jawornik i kierunek Burda

3.06 od godz. 9:00 do 16:00

Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Januszowa budynek numer 170 i okolice.

29.05 od godz. 7:00 do 12:00 w części miejscowości Marcinowice, centrum, okolice Kościoła, Stacji Paliw, Szkoły, w stronę Rdziostowa i Męciny, osiedla Nakle, Nowe Osiedle, Zasmolnicze, Łazy Marcinkowskie, Kolonia i okoliczne oraz Klęczany od strony Marcinkowic- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

31.05 od godz. 6:00 do 8:00 w miejscowościach: Marcinkowice, od Zespołu Szkół w kierunku: Klęczan i Cmentarza oraz Klęczany od strony Marcinkowic

31.05 od godz. 8:00 do 10:00 w części miejscowości Marcinowice, centrum, okolice Kościoła, Stacji Paliw, Szkoły, w stronę Rdziostowa i Męciny, osiedla Nakle, Nowe Osiedle, Zasmolnicze, Łazy Marcinkowskie, Kolonia i okoliczne oraz Klęczany od strony Marcinkowic- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

31.05 od godz. 17:00 do 19:00

w miejscowości Wierchomla Wielka osiedla: Baraniacki Potok, Izdwor, okolice Gospodarstwa Agroturystycznego Nasza Gazdówka i okolice.

3.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Stróże osiedle Wyskidzianki, budynki za Fabryką Maszyn i okolice.

3.06 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Jasienna, osiedle Rozdole, od stacji transformatorowej w kierunku osiedla Górna Wieś

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 w Chełmcu ulica Łączna budynki numery: 4K, 4L, 4N, 4M, 6A i okoliczne.

4.06 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Muszynka budynki od okolic numeru 11 wzdłuż drogi do okolic numeru 27.

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Jasienna osiedla: Lechy, Rozdola, Mieściska od strony Rozdola i okolice.

4.06 od godz. 8:00 do 14:30

w części miejscowości Muszynka, budynki od numeru 10 do numeru 66

4.06 od godz. 12:00 do 16:00

część miejscowości Stary Sącz ulica Ogrodowa, część ulicy Partyzantów od Ogrodowej do okolic Szkoły, Bolesława Chrobrego od numerów 5, 6, do Ogrodowej, Czarnieckiego 16A i okolice.

5.06 od godz. 7:00 do 12:00 na granicy miejscowości: Koniuszowa, Librantowa, Piątkowa, osiedla: Olchówka, Kretówki i okolice

5.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Świniarsko osiedla: Gaj, Zarzecze, w Chełmcu ulica Łączna numery 31, 31B i okolice.

6.06 od godz. 6:00 do 20:00 w miejscowości Niskowa cała wieś, w Biczycach Dolnych budynki od strony Niskowej i okoliczne.

6.06 od godz. 6:00 do 8:00 W miejscowości Mochnaczka Wyżna: okolice karczmy Złoty Róg, Tartaku, od skrzyżowonia drogi krajowej nr 75 i wojewódzkiej 981, a także w stronę przekaźnika, w miejscowości Krzyżówka okolice Karczmy Złoty Róg.

6.06 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Rożnów okolice wieży oraz numeru 147.

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Niskowa cała wieś, w Biczycach Dolnych budynki od strony Niskowej i okoliczne.

6.06 od godz. 18:00 do 20:00 w części miejscowości Dąbrowa, budynki w stronę miejscowości Ubiadu, osiedle Podlesie i okolice.

7.06 od godz. 7:00 do 14:00 w miejscowości Dąbrowa: od okolic numeru 57 w w stronę Zbyszyc do okolic numeru 186 oraz numery: 10, 38, 64, 96 i okoliczne.

7.06 od godz. 7:00 do 14:00 w miejscowości Nowa Wieś od okolic numeru 34 wzdłuż drogi krajowej po obydwu stronach ulicy do granicy z Łabową wraz z przyległymi.

7.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Siedlce, budynek zasilany ze złącza kablowego numer 8809- okolice numeru 243

7.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Nawojowa ulica Wąska numery 51, 53 i okoliczne.

10.06 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Maciejowa budynki od okolic kościoła w stronę miejscowości Czaczów do okolic numeru 135.

11.06 od godz. 7:00 do 11:00 w miejscowości Piątkowa przysiółek Olchówka Piątkowska oraz okolice numerów 124, 129, 330, w Librantowej numery 50, 196 wraz z sąsiednimi, w Januszowej numery 107, 111, 125, 151 i okoliczne.

11.06 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Stróże budynek zasilany ze złącza kablowego 20649 i okoliczne.

11.06 od godz. 8:00 do 13:00 w Piątkowej przysiółek Zakrąg, w Koniuszowej przysiółek Zalesie, w Boguszowej numery: 21, 43, 46, 54 wraz z sąsiednimi, w Paszynie numery: 81, 88, 474, 651, 657 oraz okolice.

11.06 od godz. 11:00 do 14:00

w Paszynie przysiółek Damianówka, w Piątkowej przysiółki Łazy, i Stare Pole, oraz w części miejscowości Boguszowa.

12.06 od godz. 8:00 do 11:00 część miejscowości Piątkowa, osiedla Wysyczka, Krasów, Padołów oraz budynki numer: 68, 69, 74, 77, 125, 126, 218 i okolice oraz w miejscowości Paszyn od strony Piątkowej budynki numer: 28, 608, 628, 177, 427, 145, 591, 578, 304, 219, 652 i okoliczne.

12.06 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Frycowa osiedla: Cecurówka, Rybień i okolice.

13.06 od godz. 7:00 do 11:00 powiat nowotarski w Tylmanowej osiedla: Hardopadły, Piszczki, Talafusy i okolice.

29.05 od godz. 8:30 do 10:30

w Rabce- Zdroju, ul. Krakowska, budynki numery: 29c, 29d- zasilane ze złącz kablowych numery: 3696, 7473

29.05 od godz. 10:00 do 15:30

w miejscowości Czorsztyn ulice: Turystyczna, Polna, Krótka, Zamkowa, Pienińska, Flisacka numery 40, 50 i okoliczne.

29.05 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowości Chyżne, osiedle Zawodzie i okolice

31.05 od godz. 8:00 do 12:00 w Rabce-Zdroju, ul. Krakowska wraz z przyległymi

3.06 od godz. 8:00 do 16:00 w Rabce-Zdroju, ulice: Sądecka od strony ulicy Zaryte oraz Zaryte od strony Sądeckiej

3.06 od godz. 8:30 do 10:30 w Nowym Targu, ul. Willowa, budynki numery: 67, 73 i sąsiednie

3.06 od godz. 9:00 do 16:00 w miejscowości Jabłonka rola Wicaniówka, ulice Wspólna, Wilsona i okolice.

3.06 od godz. 9:30 do 12:30 w miejscowości Jabłonka, ulice: Podhalańska- budynki naprzeciwko Stacji Orlen, Gazowa, Tatrzańska, Nowa wraz z przyległymi

4.06 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Gronków budynki numery: nieparzyste od 125 do 151, parzyste od 98 do 124 i okoliczne.

4.06 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Zubrzyca Dolna budynki numery od okolic 17 do 50 oraz od okolic 260 do 279 wraz z sąsiednimi.

4.06 od godz. 8:30 do 16:00 w Szaflarach ulica Kaczorowskiego budynki zasilane ze złączy kablowych ZK23717, ZK22481 i okoliczne.

4.06 od godz. 10:00 do 17:00 w miejscowości Kluszkowce kościół oraz plebania.

5.06 od godz. 8:00 do 12:30 w miejscowości Podwilk, budynki numery: 198A i 198B

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Szczawnica ulica, Zawodzie, ulica Szalaya budynki numery:32, 33, 34, 34A, 35, 36, 37, 38, 42, 80, 101 i okoliczne.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Pieniążkowice osiedla: Karwacki, Świętki, Łystarzowa, Fiedorowa, Łosiówka, Kalembowa, Czopy, Rola Szczelinowska i okolice.

5.06 od godz. 8:30 do 11:00 w miejscowości Frydman ulice: Szkolna, Jana Pawła od skrzyżowania z ulicą Szkolną do okolic numeru 36

5.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Pieniążkowice osiedla: Karwacki, Świętki, Łystarzowa, Fiedorowa, Łosiówka, Kalembowa od strony Łosiówki i okolice.

5.06 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowości Harklowa ulice: Gorczańska numery: 3, 5, 9, 11, Kościelna 137 i okolice.

7.06 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Zaskale, ul. Za Wodą, od numeru 20 do 50

12.06 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Szaflary, ulice: Polna, od numeru 22 do końca oraz Do Barci

12.06 od godz. 10:00 do 15:00

powiat oświęcimski Kęty ulica Świętokrzyska, Nieznanego Żołnierza, Zielona, Baczyńskiego.

29.05 od godz. 8:00 do 13:00 Oświęcim ulica Paździory od numeru 16 do 38 i od 37 do 51.

29.05 od godz. 8:30 do 16:00 Oświęcim ulica Sikorskiego złącza kablowe numer ZK BBW315029 i ZK BBW317006.

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 Dwory Drugie ulica Oświęcimska od ulicy Dąbki do ulicy Biała.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gorzów ulica Oświęcimska numery 152, 154, 191, 193, Sportowa 1.

3.06 od godz. 9:00 do 16:00 Brzeszcze ulica Bór, Rajsko ulica Majer.

3.06 od godz. 10:00 do 13:00 Las ulica Dąbki, Leśna, Promowa, Mostowa, Malwy. Dwory Drugie ulica Oświęcimska od ulicy Dąbki do ulicy Biała.

4.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kęty ulica Starowiejska.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ulica Beskidzka, Adolfin, Kolista, Za Sołą.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 Przecieszyn ulica Chabrowa złącza kablowe numery ZK315482, ZK509659, ZK313387, ZK317168.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00 powiat proszowicki Gruszów "STARA WIEŚ"

4.06 od godz. 7:30 do 16:00 powiat suski w miejscowości Łętownia role: Łętownia Górna, Klimasowa, Chlebkowa, Zwięgadłowa od strony Chlebkowej i okolice.

4.06 od godz. 8:00 do 16:00 Śleszowice osiedle Na Piekle, Do Ptaka, Kwartniki, Równieniec, Kasiorówka, Pagórek. Mucharz osiedle Zalesie, Wesoła i okolice sklepu DINO.

4.06 od godz. 9:00 do 11:00 Śleszowice osiedle Na Piekle. Mucharz osiedle Zalesie i okolice sklepu DINO.

4.06 od godz. 11:00 do 17:00 powiat tarnowski SKRZYSZÓW: Dolny nr budynków 488G, 488F

29.05 od godz. 8:00 do 12:00

LUBCZA Podkościele

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Lubecka, Szkoła Podstawowa, Kościół, Winnica Piwnice, Stara Wieś, OSP

31.05 od godz. 8:00 do 11:30 Łukowa - nr działki 1969/1 i 1969/2

31.05 od godz. 8:00 do 14:00 Pogórska Wola przysiółek Wielkie Pole

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Ryglice ulica Biecka, Joniny przysiółek Liciąż Wielka, Liciąż Mała, Podlesie

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Joniny przysiółek Liciąż Wielka, Liciąż Mała, Podlesie

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Pogórska Wola przysiółek Wielkie Pole

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 Pogórska Wola przysiółek Wielkie Pole

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tatrzański w miejscowościach Zakopane, ulice: Wojdyły, Kasprowicza numery od 22 do końca parzyste, Stachonie, Spyrkówka od 1 do 9, Rybakówka, Stary Młyn od 1 do 5, Chyców Potok, i okolice, oraz w Poroninie, ulice: Za Torem, Kościuszki, i okolice

29.05 od godz. 12:00 do 13:30

w miejscowości Zakopane, u. Podhalańska, od numeru 84 do końca

3.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach: Dzianisz, od numeru 66 do nr 69A, Witów, od numeru 208 do nr 208E

4.06 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów, od numeru 41 do końca

4.06 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Zakopane ulice: Do Samków numery od 10A do 19, ulica Chyców Potok numery od 18 do 37 i okoliczne.

5.06 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, ul. Wierch Spiski, od numeru 16 do 43

6.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wadowicki Chocznia ulica Główna od numerów 414, 416, 420 do granicy z Kaczyną. Kaczyna ulica Krajobrazowa od numerów 7, 19 i 11 do granicy z Chocznią.

29.05 od godz. 8:30 do 13:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica. Bernardyńska 25 i 46.

29.05 od godz. 8:30 do 15:30 Rzyki osiedle Mydlarze.

5.06 od godz. 7:30 do 17:00 Zagórze okolice numerów 20, 24, 32, 66, 42, 4, 7, 56, 60.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00 Łękawica numery 169, 431, 276, 167, 443, 165, 263, 457, 269, 297, 159, 512, 393, 354 i okolica.

5.06 od godz. 8:30 do 14:00 Wadowice Aleja Wolności od ulicy Niwy do Sosnowej, Sosnowa.

6.06 od godz. 9:00 do 14:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00

powiat wielicki Brzezie przepompownia poniżej Kościoła

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Niepołomice ul. Suszówka ,Osiedle Kaptarz ,Siostry Elżbiety Czackiej nr.6

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Brzezie ul. Jana Pawła II , Kmiecie

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezie ul. Wołowa, Dąbrowa ul. Wołowa

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezie ul. Słoneczna ,Dąbrowska

7.06 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

