Bezpieczne Wakacje 2021. Policjanci kontrolują kąpieliska. Odwiedzili Balaton w Trzebini [ZDJĘCIA]

Policjanci sprawdzili m.in. uprawnienia ratowników oraz ich stan trzeźwości. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Sprawdzenie przez policjantów przestrzegania przez plażowiczów obowiązującego tam regulaminu, również nie wykazało uchybień. Dzieci przebywające przy basenach nadzorowane były przez będące z nimi osoby dorosłe.

Jest to bardzo istotne, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę z tego, że woda działa na nasze pociechy niczym magnes. One jednak nie do końca umieją realnie oszacować swoich możliwości. Dlatego tak ważny jest stały nadzór rodziców podczas kąpieli. Jako rodzice nie możemy tylko i wyłączne zdawać się na ratowników. W sezonie letnim ich możliwości działania są znacznie ograniczone, kiedy plaże są głośne i przepełnione, bardzo łatwo nie zauważyć groźnej sytuacji - podkreśla mł. asp. Iwona Szelichiewicz, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Chrzanowie.