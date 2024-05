Bezpieczniej na przejściach dla pieszych w powiecie oświęcimskim. Na doświetlenia tych miejsc wydano pół miliona złotych. WIDEO

Przypomnijmy, że doświetlenie polega na zamontowaniu dodatkowych źródeł światła w rejonie przejścia dla pieszych. Ich jedynym zadaniem jest oświetlanie pieszego na przejściu i dojściach do przejścia. Światła są precyzyjnie ustawiane tak, aby zapewnić jak najlepszą widoczność pieszych i jednocześnie nie oślepiać kierowców.

Rola doświetlaczy przejść dla pieszych będzie trudne do przecenienia zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy szybko zapada zmrok.

Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Śniadeckiego z Tysiąclecia w Oświęcimiu

Skoro zadbano o bezpieczeństwo pieszych na ulicy Śniadeckiego w Oświęcimiu, to może warto teraz pomyśleć o kierujących. Właśnie skrzyżowanie ulic Śniadeckiego z Tysiąclecia należy do jednych z niebezpieczniejszych. Z policyjnych statystyk wynika, że sprawcami wypadków są głównie kierowcy spoza Oświęcimia, wymuszający pierwszeństwo jadąc ulicą Tysiąclecia. Wydaje im się, że są na drodze z pierwszeństwem przejazdu, nie dostrzegając, że muszą go ustąpić. Może warto zainstalować nad drogą jakiś wyraźny znak świetlny, ze znakiem „stop”, póki w tym miejscu nie doszło jeszcze do tragedii.