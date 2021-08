"Bezpieczny Kraków". Startuje projekt "Pomarańczowa kropka" skierowany do motocyklistów

W ramach projektu motocyklistom zostaną rozdane darmowe karty medyczne, które należy wypełnić i umieścić w poszyciu kasku motocyklowego. Razem z kartą kierowcy otrzymają naklejkę pomarańczowej kropki, która jest wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia i wilgoć. W razie wypadku wskaże ona miejsce gdzie jest karta i tym samym dostarczy służbom medycznym niezbędnych informacji, które mogą uratować życie.

Forma karty została skonsultowana z medykami i motocyklistami tak, aby nie zabrakło na niej żadnych ważnych danych. W trakcie jej wypełniania należy zwrócić szczególną uwagę na rubrykę "inne ważne informacje". Tu motocyklista wpisuje choroby przewlekłe, alergie czy jakie przyjmuje leki. Ta niezwykle ważna rubryka pomoże ratownikom na wdrożenie stosownej procedury udzielania pomocy.

- Zależy nam, aby projekt dotarł jak najszerzej, zwłaszcza do grupy ratowników i służb, które jako pierwsze docierają na miejsce wypadku. To przede wszystkim ratownicy powinni zostać szeroko poinformowani, co oznacza pomarańczowa kropka na kasku i co się pod nią kryje, gdyż w sytuacji zagrożenia życia liczy się każda sekunda – podkreśla Mariusz Kaczmarek – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. - Akcję rozpoczynamy od Krakowa i motocyklistów z tego miasta, ale chcielibyśmy, aby projekt „pomarańczowa kropka” był znany także w województwie i w całej Polsce, gdyż motocykliści przemieszczają się po różnych drogach. Karty już zaczęliśmy rozdawać na szkoleniach doskonalenia techniki jazdy dla motocyklistów, które organizujemy wspólnie z "Moto Parkiem Kraków" - dodaje.