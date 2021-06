Wisła Kraków zaprezentowała program obchodów jubileuszowych. Przyjedzie Borussia Dortmund

Wisła Kraków zaprezentowała plany, związane jubileuszem 115-lecia. W ich ramach mieści się m.in. mecz z Borussią Dortmund, wybór aż dwóch jubileuszowych jedenastek i szereg innych atrakcji, które z jednej strony mają uświetnić święto „Białej Gwiazdy”, a z drugiej zintegrować wiślackie środowisko.

Przy ul. Reymonta jubileuszowe karty odkryli podczas wtorkowej konferencji prasowej z udziałem władz Wisły i miasta. Klub reprezentowali jeden z właścicieli i przewodniczący rady nadzorczej zarazem, czyli Tomasz Jażdżyński i prezes Dawid Błaszczykowski. Ze strony miasta obecny był natomiast pełnomocnik prezydenta ds. kultury fizycznej Janusz Kozioł. Będzie wybór dwóch jedenastek jubileuszowych Zaczął Jażdżyński dość obszernym wstępem, w którym nie zabrakło odwołań do historii: - W tym roku przypada 115 lat od momentu założenia Wisły Kraków. Nie jest to w stu procentach okrągła rocznica, ale dla nas to jest bardzo ważny moment i to z wielu powodów. M.in. dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że należymy do osób, które dwa i pół roku temu liczyły się z tym, że obchody 115-lecia będą się odbywały w niższych ligach. Ponieważ udało się poważnym zbiegiem okoliczności i wysiłkiem wielu osób doprowadzić do tego, że mamy okazję tę rocznicę świętować w lidze najwyższej, to bardzo poważnie podchodzimy do tematu. Nie możemy tego zrobić do końca tak jak byśmy chcieli, bo pandemia determinuje pewne sprawy i utrudnia je. Wydaje mi się jednak, że to, co przygotowaliśmy, będzie dla całej wiślackiej społeczności atrakcyjnie. Chcemy wykorzystywać każdy moment do integracji tej społeczności, która jest największą siła, która doprowadziła do tego, że ten klub dalej egzystuje w najwyższej lidze.

Dodał również: - Wisła Kraków to jedna z najważniejszych organizacji sportowych w tym kraju. Z pewnością najstarsza, której udało się przetrwać do dzisiaj. Pamiętamy o klubach lwowskich, ale one znajdują się już niestety za granicami. Wisła konsekwentnie świętuje swoje jubileusze w odwołaniu do roku 1906. Nigdy nie zmieniała tej koncepcji i nie przestawiała dat obchodów jubileuszowych. Świętowała w 1921 roku, czyli całkiem niedługo po tym jak Polska odrodziła się po czasie niebytu. Świętowała w 1941 roku, gdy za płotem stacjonowały wojska niemieckie, a uroczystości jubileuszowe i tak się odbyły. Wisła Kraków dba o tradycje. Wisła Kraków jest klubem patriotycznym. Klubem, który pięć lat po swoim założeniu próbował wbrew wszystkim; wbrew najpotężniejszym klubom tego miasta, mającym trochę inne koncepcje, wbrew zaborcy, wbrew centrali w Wiedniu zakładać polskie związki piłkarskie. To się wtedy nie udało, ale to pokazuje, że Wisła Kraków zawsze stoi na straży polskości i patriotycznej działalności. Chcielibyśmy, żeby tak było dalej i będziemy tego typu elementy wplatać w jubileuszowe uroczystości.

Jażdżyński wspomniał również o akcji wyboru jubileuszowych jedenastek. Tak, w liczbie mnogiej, bo wybrane zostaną dwie. - Po pierwszym spisaniu nazwisk doszliśmy do wniosku, że wybór jednej jedenastki jest niewykonalny - tłumaczy jeden z właścicieli Wisły. - Dlatego wybierzemy jedenastkę historyczną, czyli złożoną z piłkarzy grających dla Wisły od momentu jej założenia do sezonu 1995/96 oraz jedenastkę złotej ery, czyli tą z czasów Tele-Foniki. Spotkała się już kapituła, która wybrała po kilku kandydatów na każdą pozycję. Jak będzie dokonywany wybór? Poprzez specjalną stronę internetową, która zostanie uruchomiona niebawem. Głosowanie potrwa kilka tygodni, a zakończy się na kilka dni przed jubileuszowym meczem z Borussią Dortmund, o którym mówił z kolei prezes Dawid Błaszczykowski. - Do meczu dojdzie 21 lipca lub 3-4 sierpnia - to pozostaje jeszcze kwestią ustaleń z Borussią, bo tam decyzję musi podjąć nowy trener. Powinno się to wszystko wyjaśnić w krótkim czasie - mówi Błaszczykowski. Dodał również, że wiele może zależeć od sytuacji pandemicznej oraz to, że na mecz z Borussią wolny wstęp będą mieli ci kibice, którzy wykupili karnety na poprzedni sezon.

Pod patronatem prezydenta Krakowa Wisłę wspierać ma w roku jubileuszowym miasto, o czym mówił z kolei Janusz Kozioł: - Wisła ma 115 lat, a w tym roku do grona stulatków dochodzi pięć kolejnych krakowskich klubów, w tym Garbarnia. Jak na to popatrzymy, to widać,w jakim mieście żyjemy. Dzisiaj głównym tematem jest jednak Wisła, nad jubileuszem której patronat objął prezydent Jacek Majchrowski. Myślę, że od ponad dwóch lat pracujemy nad budowaniem naszych relacji i mamy pod tym względem sukcesy. Gra idzie w dobrym kierunku. Nie ma dzisiaj sporów między miastem i Wisłą, a jest wiele przyjaznych gestów.

Kozioł dodał również, że miasto szczególnie walczy o środki z budżetu centralnego, jakie można pozyskać przy okazji organizacji igrzysk europejskich, by wykorzystać je m.in. na modernizację stadionu Wisły.

- Staramy się powalczyć o swojej i o nasze kluby. Jeśli mają być tutaj igrzyska, to chcemy, żeby skorzystały na tym nasze kluby. Wiemy, jaka jest atmosfera wokół stadionu i wydawanie kolejnych pieniędzy z miejskiej kasy na ten obiekt wywołałoby stanowcze weto. Jeśli uda się jednak do końca przeprowadzić negocjacje, które są prowadzone od dłuższego czasu, to mocno wierzę, że uda się doprowadzić ten stadion do takiego stanu, żeby był na miarę takiej Wisły, która wróci do europejskich pucharów. Na temat samych imprez jubileuszowych nieco więcej powiedział już Dawid Błaszczykowski. Zdradził również, że głównym sponsorem obchodów jubileuszowych Wisły będzie firma Nowak-Mosty, która już od dłuższego czasu mocno pomaga klubowi. - Dzięki tej firmie będziemy mogli zorganizować kilka ciekawych inicjatyw - tłumaczy prezes. - M.in. od strony ul. Reymana na elewacji będą mogły pojawić nazwiska piłkarzy, którzy znajdą się w jubileuszowych jedenastkach, a na ul. Reymonta zacznie powstawać Aleja Gwiazd. Już około sierpnia powinna tam pojawić się wmontowana pierwsza gwiazda. Wybór tej pierwszej gwiazdy jest oczywisty.

Co jeszcze wydarzy się w roku jubileuszowym? Przede wszystkim rozpoczną się one 19 czerwca, co oczywiście ma swój symboliczny wymiar, jeśli popatrzymy na cyfrowy zapis tej daty. - Uroczysta inauguracja rozpocznie się mszą świętą w Bazylice Mariackiej. Po mszy z wieży mariackiej popłyną dźwięki naszego hymnu - mówi Dawid Błaszczykowski. Jak długo na Wawelu zamiast hejnału Wisła chce również zorganizować we wrześniu m.in. bieg na 1906 metrów w okolicy Błoń, mecz retro na Błoniach z Garbarnią, która obchodzi jubileusz 100-lecia w tym roku. Będzie również wystawa pamiątek oraz aż dwie edycje Turnieju im. Adama Grabki (w czerwcu i wrześniu). Jeszcze w tym roku powinien również zostać otwarty nowy sklep, który już jest budowie na stadionie Wisły. A w dalszej perspektywie planowane jest od strony ul. Reymonta wybudowanie klubowego muzeum. Jak zapewnił Tomasz Jażdżyński, w jubileuszowe obchody zaangażowane mają być również wszystkie sekcje Towarzystwa Sportowego Wisła.

