Bezrobocie w Oświęcimiu i powiecie oświęcimskim na koniec 2023 roku. Zobaczcie dane

Spadek bezrobocia w powiecie oświęcimskim

Jak dodaje, ciągle też pracodawcy poszukują pracowników. Dotyczy to szczególnie branży budowlanej, do pracy na zmiany, czy w handlu. W ub. roku pracodawcy zgłosiło 2200 wolnych miejsc pracy, z czego w grudniu 2023 - 122. W oświęcimskim PUP podkreślają, że ofert na rynku jest więcej. Wielu pracodawców prowadzi własną rekrutację bez zgłaszania danych.

- W pierwszych dniach stycznia tego znów pojawiło się więcej osób poszukujących pracy, ale jest to charakterystyczne w tym okresie. Wielu osobom wygasają z końcem roku umowy, mniej ofert zatrudnienia jest do prac sezonowych. Należy spodziewać się, że w następnych miesiącach znów liczba bezrobotnych będzie się zmniejszać - ocenia Józef Kała, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu.

Na koniec grudnia 2022 roku w oświęcimskim PUP było zarejestrowanych 2626 bezrobotnych. W styczniu 2023 ta liczba wynosiła 2833, by w kolejnych miesiącach systematycznie spadać.

Rekordowo niska stopa bezrobocia w powiecie oświęcimskim

Stopa bezrobocia w powiecie oświęcimskim spadła w listopadzie 2023 roku do poziomu 4,9 proc. Dla porównania dla całego kraju wynosiła 5 proc., a dla Małopolski - 4,1 proc. Wskaźnik był pod tym względem do wcześniejszych miesięcy i wynosił - w październiku - 4,9 proc. a we wrześniu - 5,0. Na początku 2023 w styczniu sięgał 5,9 proc.